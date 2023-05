La semaine du siècle de Ticket for Change Catégorie d’Évènement: ile de france La semaine du siècle de Ticket for Change, 30 mai 2023, . Du mardi 30 mai 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

.Public adolescents adultes. gratuit Le Match du siècle est un atelier gratuit. Inscrivez-vous pour être assuré.e d’avoir une place. 1000 citoyens, 10 villes, 1 rêve commun : construire demain. Du 30 mai au 4 juin prochain, à Nantes, Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et partout en France, participe à la Semaine du siècle ! Une semaine de mobilisation nationale pour permettre à 1000 citoyens

d’imaginer en collectif un monde souhaitable pour 2050

de passer du rêve à l’action concrète dans sa ville

de porter sa voix pour construire demain Tu veux en être ? Entre collègues, entre amis ou en solo, participe à l’expérience du Match du siècle, découvre tes talents, exprime tes rêves et tes idées pour le monde de demain et fais porter ta voix dans la France entière ! Inscription gratuite dans la ville de ton choix Aucun atelier n’est prévu près de chez toi ? Vis l’expérience en ligne, en format XXL On est très fier de lancer cette mobilisation nationale en partenariat avec On Est Prêt, Klaxoon, JeVeuxAider.gouv.fr, makesense et de nombreuses structures engagées pour faire entendre la voix des citoyens et citoyennes ! Partout en France et en ligne Contact : https://www.ticketforchange.org/lp/semaine-du-siecle-2023 https://dates.lematchdusiecle.org/

