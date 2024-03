La semaine du réemploi à Surgères Atelier Cyclab Surgères, lundi 8 avril 2024.

La semaine du réemploi à Surgères Visite de l’Atelier Cyclab, exposition « Matière grise » et table ronde Lundi 8 avril, 17h00 Atelier Cyclab Sur inscription

17h : VISITE DE L’ATELIER CYCLAB ET DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION

Intervenants :

• Pierre Vincent, Atelier Cyclab

• Pénélope Flechet, Atelier Formidable

• Équipe du CAUE 17

18h : INAUGURATION DE L’EXPOSITION ET TABLE RONDE

Les métiers émergents et les nouveaux acteurs de l’économie circulaire dans le bâtiment

Intervenants :

• Mathilde Billet, Odeys

• Pierre Vincent, Atelier Cyclab

• Clémentine Cutzach, Biti

• Adeline Arnaudeau, Brico-tech

• Mathieu Ferrey, Charier et Planète réemploi

• Philippe Orhand, Raivalor

Animée par Pénélope Flechet, Atelier Formidable

Atelier Cyclab rue Hilaire Sassaro, 17700 Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

CAUE 17