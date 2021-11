Montataire Montataire Montataire, Oise La semaine du jeu Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Montataire Oise Mardi de 18h à 20h: animations consacrées aux jeux du monde à la bibliothèque Elsa Triolet. Mercredi de 10h30 à 12h: jeux de société de 3 à 6 ans;

de 14h à 16h: animations familiales dans les deux bibliothèques;

contact@mairie-montataire.fr +33 3 44 64 44 00 http://www.mairie-montataire.fr/

de 14h à 16h: animations familiales dans les deux bibliothèques;

