La Semaine du Handicap Château de Versailles,Place d’Armes,78000 Versailles, 30 novembre 2021, Versailles.

La Semaine du Handicap

du mardi 30 novembre au vendredi 3 décembre à Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles

À l’occasion de la présentation de l’exposition Les Animaux du Roi, les élèves partiront à la rencontre des nombreuses figures animalières présentes dans les décors du château de Versailles. **Visites scolaires :** **Découvrir Versailles en langue des signes – Visite guidée LSF** Visitez les Grands Appartements du Roi et de la Reine accompagnés d’une conférencière en langue des signes et de son interprète. Ils vous dévoileront les secrets de ces lieux emblématiques du Château de Versailles tout en vous expliquant la langue des signes et ses évolutions. **Suivez le guide à Versailles – Visite guidée** Un duo formé d’un étudiant de l’école du Louvre et d’une personne en situation de handicap vous guideront dans cette visite des salles Empire pour décrypter les œuvres et dévoiler les décors animaliers en attirant votre regard sensible sur ce qui les émeut, les intéresse et les émerveille.

Dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine du Handicap, le château de Versailles propose une programmation événementielle à destination du public scolaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T15:30:00;2021-12-02T09:30:00 2021-12-02T12:15:00;2021-12-03T10:15:00 2021-12-03T11:45:00