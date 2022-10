La Semaine du Goût « Tout et son contraire » Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-10-24 – 2022-10-28

Ille-et-Vilaine Vitré Cette année, l’équipe de la Semaine du Goût explore les contraires : le chaud/le froid, le cru/le cuit, le sucré/le salé, l’amer/le doux… pour vous en mettre pleins les papilles !

Profitez d’ateliers cuisine créatif, cueillette , contes, ateliers diététiques et balades gourmandes.

Renseignements et inscriptions :

Renseignements et inscriptions :

Maison de l'enfance de la Hodeyère à Vitré En partenariat avec l'ADMR, Bulle, Episol, Relais Petite Enfance. maisonenfance@centresociauxvitre.fr +33 2 99 74 31 86 https://vitre.centres-sociaux.fr/

