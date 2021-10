AuriacAuriac Auriac Auriac Auriac, Corrèze La Semaine du Goût aux Jardins de Sothys Auriac Auriac AuriacAuriac Catégories d’évènement: Auriac

Corrèze

La Semaine du Goût aux Jardins de Sothys Auriac Auriac, 13 octobre 2021, AuriacAuriac. La Semaine du Goût aux Jardins de Sothys 2021-10-13 – 2021-10-17

Auriac Corrèze Auriac Auriac Tout au long de cette semaine placée sous le signe du goût, le Chef et ses équipes vous proposeront un menu spécialement élaboré pour l’occasion.

Le pass sanitaire est de rigueur (à partir de 18 ans) pour visiter les Jardins et déjeuner ou dîner au Restaurant (salle et terrasse). infos@lesjardinssothys.fr +33 5 55 91 96 89 http://www.lesjardinssothys.fr/le-restaurant/ dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Auriac, Corrèze Autres Lieu Auriac Auriac Adresse Ville AuriacAuriac lieuville 45.20139#2.14204