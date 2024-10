La semaine du goût 2024 Cie Hirondelles présente “Cuisine-moi une histoire” Saint-Jean-de-Luz, samedi 19 octobre 2024.

La semaine du goût 2024 Cie Hirondelles présente “Cuisine-moi une histoire” Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Pôle Petit Enfance Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Théâtre d’objets musical et contes à croquer

Une cuisinière dans sa cuisine, prépare ses histoires, et ça sent bon !

Accompagnée de son accordéon, elle vous les sert en musique, sa batterie de cuisine épice et rythme ses aventures. Elle nous raconte et nous chante 3 histoires qui nous donnent l’eau à la bouche et nous emmènent en balade avec Le petit chat perdu, Roule galette, La petite poule rousse.

Public Spectacle familial à partir de 3 ans.

Sur inscription (places limitées). 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 16:00:00

fin : 2024-10-19 16:45:00

Pôle Petit Enfance

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

