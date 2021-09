La semaine du climat 25 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 18 septembre 2021, Batz sur mer.

La municipalité lance sa 1ère édition de la Semaine du Climat. Un évènement qui a pour vocation de devenir un rendez-vous annuel des curieux, novices ou éclairés, esprits scientifiques ou artistiques, des manuels ou des penseurs, en s’étoffant d’année en année ! Au programme de cette 1ère édition : * Du 10 septembre au 2 octobre : – Exposition « Bretagne 2870 » : dessins de Stéphane HEURTEAU à la médiathèque municipale → Accessible pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. Pass sanitaire obligatoire. * Du 18 au 22 septembre : – Exposition de tableaux sur le thème du climat de l’Atelier des Peintres du Bourg de Batz. – Exposition photos « La mer, bien commun de l’humanité ? » par le CCFD Terre Solidaire – Exposition photos « Les marais salants face à la mer » par Gérard PAIN. → De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Rendez-vous à la salle des Fêtes. Pass sanitaire obligatoire. * Samedi 18 septembre : – World Clean Up Day : nettoyage des plages avec DECOS et l’école Surf and Rescue. De 9h30 à 12h au Port Saint-Michel, l’association DECOS tiendra un stand de sensibilisation aux déchets. → 9h30. Rendez-vous au parking de la Govelle ou à la plage Valentin (rue Appert). – Visites gratuites du Moulin de la Falaise à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 et ateliers de créations artistiques. → Rendez-vous route de Saint-Nudec. Pass sanitaire obligatoire. – Stand pédagogique « Eau et changement climatique » animé par le CPIE. → De 14h30 à 18h. Rendez-vous au parc du Petit Bois. – Orchestre Plastique » de LECHAPUS. Musique électronique d’objets recyclés. → De 15h à 16h15. rendez-vous au Kiosque du Petit Bois. – Conférence de Walter BOUVAIS « Les défis du changement climatique » → 18h. Rendez-vous à l’Espace Jean Fréour. Pass sanitaire obligatoire. * Dimanche 19 septembre : – Rallye Nature sur la coupure verte avec la guide Fanny CHAIGNEAU. Gratuit. → De 10h à 12h. Inscription à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr – Visites gratuites du Moulin de la Falaise à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 et ateliers de créations artistiques. → Rendez-vous route de Saint-Nudec. Pass sanitaire obligatoire. * Lundi 20 septembre : – Stand de sensibilisation « Eau et changement climatique » par le CPIE → De 9h à 12h. Rendez-vous sur le marché sur la place du Mûrier. * Mardi 21 septembre : – Atelier de reflexion collective « Fresque du climat » par le CPIE. Gratuit. Inscription obligatoire sur : www.cpie-loireoceane.com ou au : 02 40 45 35 96. Pass sanitaire obligatoire. → De 14h à 17h à la Salle Saint-Georges. – Rencontre avec… un écophysiologiste « Biodiversité, ou diverses diversités biologiques » par Jean-Louis BERTHON. → 19h. Rendez-vous à l’Espace Jean Fréour. Pass sanitaire obligatoire. * Mercredi 22 septembre : – Visite insolite « À la découverte d’un paludier » → 14h. Inscription à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr. – Atelier dessin SF « en 2870 » animé par l’auteur Stéphane HEURTEAU (à partir de 10 ans). → De 14h30 à 17h30. Inscription à la Médiathèque. Jauge limitée. – Lecture jeunesse Kamishibaï – 3 à 9 ans par Les Amis de la Gède et DECOS → 15h30. Rendez-vous au kiosque du Petit Bois * Vendredi 24 septembre : – Rencontre et dédicaces avec l’auteur et dessinateur de science-fiction Stéphane HEURTEAU → 18h. Rendez-vous à la Médiathèque municipale. Pass sanitaire obligatoire. * Samedi 25 septembre : – Balade guidée à vélo. Découverte du bourg, du moulin de la Falaise, de la flore bord de mer, de la pointe de casse-caillou et des sculptures anonymes. → De 10h-12h. Tarifs : 8€ adulte et 4€ enfant de – 12 ans. Réservation à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr. – Atelier de réflexion collective « Fresque du climat » par le CPIE. Gratuit. Inscription obligatoire sur : www.cpie-loireoceane.com ou au : 02 40 45 35 96. Pass sanitaire obligatoire. → De 10h à 13h. Rendez-vous à la Salle Saint-Georges. – Fanfare « Les Transformateurs acoutisques » → 14h30. Rendez-vous au parvis de la Salle des Fêtes. – Exposition des créations des enfants : oeuvres réalisées cet été à l’accueil de loisirs et la Hurlette → De 14h30 à 17h. Rendez-vous au parvis de la Salle des Fêtes. – Lecture jeunesse Kamishibaï – 3 à 9 ans par Les Amis de la Gède et DECOS → 15h30. Rendez-vous au kiosque du Petit Bois – Fanfare « Les Transformateurs acoustiques » et pot de clotûre. → 16h30. Rendez-vous au parvis de la Salle des Fêtes.

