du mardi 15 mars au dimanche 20 mars à Quai des Savoirs

**Rencontres et installations interactives avec au programme pour votre cerveau : illusions et neurosciences, en partenariat avec la Semaine du cerveau.** La semaine du cerveau, manifestation internationale, est l’occasion pour de nombreux chercheurs médecins et étudiants bénévoles de partager les avancées obtenues dans les laboratoires de recherches et d’en présenter les enjeux. ### Programme **Conférences-débats sur réservation :** * **15 mars 18h-19h : Témoins ou enquêteurs sous influences ? La justice a-t-elle raison de douter des témoignages ?** Avec Jacques Py, professeur de psychologie sociale à l’Université Toulouse – Jean Jaurès CNRS. * **19 mars à 17h-18h : Pour le meilleur ou pour le pire, où nous mène notre raisonnement ? **Avec, Bastien Trémolière enseignant chercheur à l’Université Toulouse – Jean Jaurès. * **20 mars 17h-18h : Comment l’esprit critique vient aux enfants ? **Avec, Valérie Tartas professeur en psychologie du développement à l’Université Toulouse – Jean Jaurès CNRS. **Installation en accès libre :** * ****du 15 au 20 mars : Les cabines à tour automatiques -**** Avec la Compagnie le phalène & Coproduction : La Comète – scène nationale de Châlons-en-Champagne, Théâtre Nouvelle. Les machines sont omniprésentes dans nos vies et interagissent de plus en plus avec nous. Mais peuvent-elles lire dans nos pensées ? Prévoir nos choix ? Cette installation de huit cabines/isoloirs nous immerge dans une expérience magique individuelle de quelques minutes. Chacune nous propose un tour de magie interactif qui donnera le pouvoir à la machine de lire dans nos pensées et de nous manipuler. ![]() ### Plus d’infos [Site du Quai des Savoirs](https://www.quaidessavoirs.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=81491970) ![]() ### Infos pratiques Du 15 au 20 mars 2022 de 10h à 18h

Gratuit

Culture

Quai des Savoirs 39 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



