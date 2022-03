La Semaine du Cerveau Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Pendant toute cette semaine, le grand public pourra aller à la rencontre des acteurs et actrices de la recherche pour apprendre à mieux connaître le cerveau et s’informer sur l’actualité de la recherche. La Société des Neurosciences propose la 24e édition de la Semaine du Cerveau partout en France. Marseille accueille des conférences, rencontres, webinaires, ateliers, cafés des sciences pour tout public. Accueil Pendant toute cette semaine, le grand public pourra aller à la rencontre des acteurs et actrices de la recherche pour apprendre à mieux connaître le cerveau et s’informer sur l’actualité de la recherche. Maison de l’Apprenti, bibliothèque de la Faculté des Sciences Médicales BMVR Alcazar, Faculté de Luminy, Faculté St Charles, brasserie Les Danaïdes, Marseille 1er Arrondissement

