La semaine du Cerveau du 15 au 20 mars Quai des Savoirs, 15 mars 2022, Toulouse.

du mardi 15 mars au dimanche 20 mars à Quai des Savoirs

La semaine du Cerveau ——————— La semaine du cerveau, manifestation internationale, est l’occasion pour de nombreux chercheurs médecins et étudiants bénévoles de partager les avancées obtenues dans les laboratoires de recherches et d’en présenter les enjeux. Conférences-débats sur réservation, durée environ 1 heure : ———————————————————– ### **15 mars 18h15 :** ### [Témoins ou enquêteurs sous influences? La justice a-t-elle raison de douter des témoignages?](https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228486083545) **Avec,** Jacques Py, professeur de psychologie sociale à l’Université Toulouse – Jean Jaurès CNRS. ### **19 mars 17h15 :** ### [Pour le meilleur ou pour le pire, où nous mène notre raisonnement ?](https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228486083546) **Avec,** Bastien Trémolière enseignant chercheur à l’Université Toulouse – Jean Jaurès. ### **20 mars 17h15 :** [Comment l’esprit critique vient aux enfants ?](https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228486083547) **Avec,** Valérie Tartas professeur en psychologie du développement à l’Université Toulouse – Jean Jaurès CNRS. Installation en accès libre : —————————– ### **15 au 20 mars 2022** : Les cabines à tour automatiques **Avec,** la Compagnie le phalène & Coproduction : La Comète – scène nationale de Châlons-en-Champagne, Théâtre Nouvelle. Les machines sont omniprésentes dans nos vies et interagissent de plus en plus avec nous. Mais peuvent-elles lire dans nos pensées ? Prévoir nos choix ? Orienter et contrôler nos décisions ? Cette installation de **huit cabines/isoloirs** nous immerge dans une expérience magique individuelle de quelques minutes. Chacune nous propose un tour de magie interactif qui donnera le pouvoir à la machine de lire dans nos pensées et de nous manipuler. _Crédit photo : ©Semaineducerveau_

Sur réservation pour les rencontres et libre accès pour installation “Les cabines à tour automatiques”.

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



