LA SEMAINE DU CERVEAU AU QUAI DES SAVOIRS Toulouse, 15 mars 2022, Toulouse.

Au programme au Quai des Savoirs : rencontres, ateliers, installations interactives autour des illusions et des neurosciences, en partenariat avec la Semaine du Cerveau et dans le cadre de la programmation culturelle associée à l’exposition “Esprit critique, détrompez-vous !”

“Les cabines à tour automatiques” Compagnie le phalène , installation en accès libre.

Les machines sont omniprésentes dans nos vies et interagissent de plus en plus avec nous. Mais peuvent-elles lire dans nos pensées ? Prévoir nos choix ? Orienter et contrôler nos décisions ? Cette installation de huit cabines/isoloirs nous immerge dans une expérience magique individuelle de quelques minutes. Chacune nous propose un tour de magie interactif qui donnera le pouvoir à la machine de lire dans nos pensées et de nous manipuler.

Compagnie le phalène, coproduction La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Théâtre Nouvelle.

Les conférences-débats sont sur réservation.

La Semaine du Cerveau, manifestation internationale, est l’occasion pour de nombreux chercheurs & chercheuses, médecins et étudiants & étudiantes bénévoles de partager les avancées obtenues dans les laboratoires de recherches et d’en présenter les enjeux !

