du lundi 14 mars au vendredi 18 mars à Centre CEA de Saclay / NeuroSpin

Accéder au programme complet : [https://www.cea.fr/drf/joliot/Documents/doc_actualites/2022/ProgrammeSDC2022_visuel_ligth.pdf](https://www.cea.fr/drf/joliot/Documents/doc_actualites/2022/ProgrammeSDC2022_visuel_ligth.pdf)

En présentiel sous réserve des conditions sanitaires en vigueur en mars prochain. Les conférences seront filmées et disponibles ultérieurement sur la chaîne YouTube CEA Recherche.

Suite au succès de la conférence/débat de 2021, NeuroSpin propose une nouvelle table ronde avec des invités de prestige pour parler de neurosciences cognitives computationnelles. Centre CEA de Saclay / NeuroSpin RD306 – 91191 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T12:00:00 2022-03-14T15:00:00;2022-03-15T12:30:00 2022-03-15T15:00:00;2022-03-16T12:30:00 2022-03-16T15:00:00;2022-03-17T12:30:00 2022-03-17T15:00:00;2022-03-18T12:30:00 2022-03-18T20:00:00

