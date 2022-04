LA semaine digitale dédiée à la Silver économie et au bien-vieillir digital Épinal Catégories d’évènement: Épinal

**Les SilverEco Digital Days** c’est un événement 100% digital dédié à la transition démographique et au bien-vieillir. Un RDV exclusivement en ligne pour les professionnels du secteur mais aussi les particuliers avec pour objectif de proposer un événement réellement pensé digital. Les SilverEco Digital Days reviennent avec une semaine de rencontres et débats autour du Bien-Vieillir où seront abordées diverses thématiques destinées aux acteurs BtoB mais aussi aux particuliers : Webinaires, conférences, ateliers, formations, networking, apéro room… Du 9 au 12 mai 2022 : Un format nouveau pour un nouveau RDV ———————————————————– Ces journées B2B, pendant lesquels seront organisés des webinaires, seront également fortement axées sur le networking avec pour objectif de générer simplement un maximum d’échange entre tous les professionnels du secteur. **Avec les SilverEco Digital Days ce sont désormais 2 RDV majeurs de la Silver économie qui sont proposés :** * Un RDV exclusivement on-line avec un format réellement pensé digital et centré sur les interactions et le networking : [les SilverEco Digital Days du 9 au 12 mai](https://silvereco.org/digitaldays/) * Un RDV en présentiel avec le [Festival SilverEco et la 14ème Edition des Trophées SilverEco 2022](https://www.silvereco.org/festival/fr/) qui se tiendront au Palais des Festivals de Cannes les 12 et 13 Septembre prochains **Annie de Vivie interviendra le 10 mai à 11h pour présenter le label Humanitude.**

