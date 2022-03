La Semaine des Restaurants Anglet, 14 mars 2022, Anglet.

La Semaine des Restaurants Anglet

2022-03-14 – 2022-03-07

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet

31 EUR La Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus composés spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs locales et l’accueil délicieux de restaurants d’Anglet et du Pays Basque.

La Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus composés spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs locales et l’accueil délicieux de restaurants d’Anglet et du Pays Basque.

La Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus composés spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs locales et l’accueil délicieux de restaurants d’Anglet et du Pays Basque.

Anglet Tourisme

Anglet

dernière mise à jour : 2022-03-07 par OT Anglet