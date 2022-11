La Semaine des Gilets Roses Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

La Semaine des Gilets Roses

Avenue Middelkerke Salle Odile Kopp Épernay Marne

2022-11-21 – 2022-11-23

Salle Odile Kopp Avenue Middelkerke

Épernay

Marne

Épernay

Marne Proposé par le cercle d’Amitié Franco-Marocain – Entrée libre Stands et Ateliers (le savoir-faire des quartiers) :

Photos, peinture, pâtisserie, école inversée, calligraphie, bijoux, cosmétique traditionnel, tatouage henné, BD, mode. Lundi 21 Novembre : Inauguration Officielle et Soirée Musique Orientale avec Nada & Bachir.

Mardi 22 Novembre : Soirée Théâtrale et Danse avec Tata Milouda

Mercredi 23 Novembre : Soirée Défilé de Mode avec Hasna et Spectavle avec les Acrobates de Bernon

Vendredi 25 Novembre : Soirée Cinéma/Débat au Palace en hommage à Masha Amini avec le film « Les Nuits de Mashhad » abida.charif@laposte.net Salle Odile Kopp Avenue Middelkerke Épernay

