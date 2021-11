Messei Messei Messei, Orne La semaine des familles- Soirée discussion Messei Messei Catégories d’évènement: Messei

Orne

La semaine des familles- Soirée discussion Messei, 18 novembre 2021, Messei. La semaine des familles- Soirée discussion Messei

2021-11-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-18 22:30:00 22:30:00

Messei Orne Messei Organisée dans le cadre de la semaine des familles (du 15 au 20 novembre), cette soirée sera dédiée à la communication avec mon ado… Les sorties, les relations garçon-fille, les écrans,… Comment l’accompagner vers plus d’autonomie et favoriser la coopération ? Cette soirée est animée par Maëlle Dumaine, médiatrice et formatrice en communication relationelle. Organisée dans le cadre de la semaine des familles (du 15 au 20 novembre), cette soirée sera dédiée à la communication avec mon ado… Les sorties, les relations garçon-fille, les écrans,… Comment l’accompagner vers plus d’autonomie et favoriser… epe61@ecoledesparents.org +33 2 33 96 18 36 https://www.calameo.com/books/006400314ccd703c10455 Organisée dans le cadre de la semaine des familles (du 15 au 20 novembre), cette soirée sera dédiée à la communication avec mon ado… Les sorties, les relations garçon-fille, les écrans,… Comment l’accompagner vers plus d’autonomie et favoriser la coopération ? Cette soirée est animée par Maëlle Dumaine, médiatrice et formatrice en communication relationelle. Messei

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Flers agglo

Détails Catégories d’évènement: Messei, Orne Autres Lieu Messei Adresse Ville Messei lieuville Messei