La semaine des collectionneurs Quartier des Antiquaires Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

La semaine des collectionneurs Quartier des Antiquaires, 10 juin 2022, Versailles. La semaine des collectionneurs

du vendredi 10 juin au dimanche 19 juin à Quartier des Antiquaires

Le quartier des Antiquaires se met à l’heure de Molière pour la semaine des collectionneurs. Au menu, de nombreuses animations en présence, entre autres, de l’artiste Alexandre Laval, comédien et écrivain versaillais. 40 antiquaires, experts et artisans d’art vous invitent à traverser les siècles d’histoires et de savoir-faire en mettant en scène leurs collections. Quartier des Antiquaires 5 rue du bailliage, Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T10:30:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T10:30:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T10:30:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T19:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Quartier des Antiquaires Adresse 5 rue du bailliage, Versailles Ville Versailles lieuville Quartier des Antiquaires Versailles Departement Yvelines

Quartier des Antiquaires Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

La semaine des collectionneurs Quartier des Antiquaires 2022-06-10 was last modified: by La semaine des collectionneurs Quartier des Antiquaires Quartier des Antiquaires 10 juin 2022 Quartier des Antiquaires Versailles Versailles

Versailles Yvelines