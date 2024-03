La Semaine des cafés arrive en mars à Paris, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au samedi 23 mars 2024 :

Huit jours de conférences, de rencontres et de dégustations auront lieu dans plusieurs bistrots.

Dans chaque quartier de Paris, cafés et

bistrots sont des lieux de sociabilité privilégiés. Tous les amoureux des

bistrots savent la convivialité qui règne dans ces établissements. Ces lieux de

vie et de rencontre ont une histoire, des traditions, une signification sociale

et politique.

Pour faire découvrir ce patrimoine exceptionnel, fragile et si

humain, L’Association pour la reconnaissance

de l’art de vivre dans les bistrots et cafés de France en tant que patrimoine

culturel immatériel organise avec des auteurs et journalistes passionnés

et passionnants un cycle de conférences au plus près du comptoir de bistrots

d’exception.

A ne pas rater

Samedi 16 mars à 18 h

Un échange autour de l’histoire populaire et amusante des auberges et bistrots, animés par Laurent Bihl et Pierrick Bourgault.

Où ? Le Sully, 6 boulevard Henri IV, 75004 Paris

Jeudi 21 mars à 18 h

Une discussion sur le thème « Le bistrot, bouillon de culture des arts et de la politique », menée par Pierre Josse et Pierrick Bourgault

Où ? Les Tontons, 38 rue Raymond-Losserand, 75014

Paris

Le programme complet

Pour découvrir la programmation en détail, jour par jour, il suffit de cliquer sur ce lien.

Plusieurs lieux dans Paris

Contact : https://www.bistrotsetcafesdefrance.org bistrotsetcafesdefrance@gmail.com

Joséphine Brueder / Ville de Paris Jus d’orange et café sur une terrasse de café parisien.