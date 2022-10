La semaine des bonnes affaires à la ressourcerie Maximum Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-BenaizeMailhac-sur-Benaize Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize

La semaine des bonnes affaires à la ressourcerie Maximum Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize, 28 octobre 2022, Mailhac-sur-BenaizeMailhac-sur-Benaize. La semaine des bonnes affaires à la ressourcerie Maximum 1 Les Masgrimauds

Mailhac-sur-Benaize Haute-Vienne Mailhac-sur-Benaize

2022-10-28 14:00:00 – 2022-11-05 17:30:00 Mailhac-sur-Benaize

Haute-Vienne 1 Les Masgrimauds Mailhac-sur-Benaize Haute-Vienne Mailhac-sur-Benaize De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la ressourcerie Maximum- 1, Les Masgrimauds. Entrée libre. Maximum : 05 55 76 22 78. Bric à brac, brocante, outillage, meubles et électroménager. Visite de la plus grande ressourcerie de l Nouvelle Aquitaine. L’association Maximum œuvre dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, alliant performance économique, développement local et protection de l’environnement. 1 Les Masgrimauds Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize

dernière mise à jour : 2022-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize Autres Lieu Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize Adresse Mailhac-sur-Benaize Haute-Vienne Mailhac-sur-Benaize Ville Mailhac-sur-BenaizeMailhac-sur-Benaize lieuville 1 Les Masgrimauds Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize Departement Haute-Vienne

La semaine des bonnes affaires à la ressourcerie Maximum Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize 2022-10-28 was last modified: by La semaine des bonnes affaires à la ressourcerie Maximum Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize 28 octobre 2022 Haute-Vienne Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize Haute-Vienne

Mailhac-sur-BenaizeMailhac-sur-Benaize Haute-Vienne