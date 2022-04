La semaine des bonnes affaires à la ressourcerie Maximum Mailhac-sur-Benaize Mailhac-sur-Benaize, 29 avril 2022, Mailhac-sur-BenaizeMailhac-sur-Benaize.

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la ressourcerie Maximum- 1, Les Masgrimauds. Entrée libre. Maximum : 05 55 76 22 78.

Un étalage de plus de 1000 m2 est ouvert aux visiteurs pour le plein de bonnes affaires avec un choix exceptionnel de bric-à-brac, de brocante, d’outils de jardinage, de meubles, d’électroménager d’occasion, d’équipements de maison et d’objets anciens. Vous trouverez une sélection d’antiquités, des meubles régionaux, des collections de vinyles et de timbres ainsi que de nombreux vieux outils.

L’association Maximum œuvre dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, alliant développement local et protection de l’environnement afin de créer des emplois d’insertion et des emplois pérennes. Ses activités couvrent la collecte d’encombrants, les débarras de maisons, le tri et la valorisation des déchets, la remise en état de meubles et d’électroménager, la vente de matériels d’occasion. Acheter chez Maximum, c’est faire un geste pour l’environnement.

