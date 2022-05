LA SEMAINE DENTELLIÈRE Magalas, 9 mai 2022, Magalas.

LA SEMAINE DENTELLIÈRE Magalas

2022-05-09 – 2022-05-13

Magalas Hérault

Activité dentellière, parrainée par la mairie de Magalas, la Communauté de Communes des Avant-Monts et le Conseil Départemental. Nous vous proposons les stages suivants : Torchon – initiation et perfectionnement 150€. Fin fleuri : initiation et perfectionnement 150€. Cantù – initiation et perfectionnement 150€. Points d’Esprit : initiation et perfectionnement 220€. Sur inscription.

Activité dentellière, parrainée par la mairie de Magalas, la Communauté de Communes des Avant-Monts et le Conseil Départemental. Nous vous proposons les stages suivants : Torchon – initiation et perfectionnement 150€. Fin fleuri : initiation et perfectionnement 150€. Cantù – initiation et perfectionnement 150€. Points d’Esprit : initiation et perfectionnement 220€. Sur inscription.

dentellieres.magalas@gmail.com +33 6 20 47 34 25

Activité dentellière, parrainée par la mairie de Magalas, la Communauté de Communes des Avant-Monts et le Conseil Départemental. Nous vous proposons les stages suivants : Torchon – initiation et perfectionnement 150€. Fin fleuri : initiation et perfectionnement 150€. Cantù – initiation et perfectionnement 150€. Points d’Esprit : initiation et perfectionnement 220€. Sur inscription.

Magalas

dernière mise à jour : 2022-04-12 par