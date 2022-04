La semaine de parentalité à la Maison de quartier de l’Île Maison de quartier de l’Ile Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La semaine de parentalité à la Maison de quartier de l’Île Maison de quartier de l’Ile, 6 mai 2022, Nantes. 2022-05-06

Horaire : 16:30 17:30

Gratuit : oui La maison de quartier de l’Île vous invite du 2 au 6 mai pour la semaine de la parentalité autour de la thématique des émotions. Au programme : découverte de jeux sur les émotions histoires et chansons, diffusion du film d’animation Vice-Versa, échanges, goûters, spectacle proposé par la compagnie Art-Symbiose et exposition photos. Sur inscriptions. Maison de quartier de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

