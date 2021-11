Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars La semaine de Noël à la ludothèque Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres Thouars Vous n’avez pas d’idée(s) pour Noël ? Venez découvrir un panel de jeux à la ludothèque se trouvant dans les rayons de supermarchés afin d’aider le Père Noël à ne pas se tromper : Carlo Crado, Trap Tartines, La Bonne paye, Croque Carottes, Docteur Maboul… Pour tous les âges.

Pendant tout le week-end de Noël, la ludothèque vous propose de participer au Billard japonais. Le principe est simple : lancez 20 boules et obtenez le meilleur score du week-end ! En jeu ? Un cadeau à la clé. (Jeu accessible à partir de 3 ans).

Vendredi soir de 20h à minuit : retrouvez la soirée jeux exclusivement réservée aux plus de 10 ans. La ludothèque se met aux couleurs de Noël. Venez partager cette fête de fin d'année avec les animateurs. +33 5 49 66 02 06

