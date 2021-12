Paris QJ - Quartier Jeunes île de France, Paris La Semaine de l’orientation – du 6 au 11 décembre 2021 QJ – Quartier Jeunes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Semaine de l’orientation – du 6 au 11 décembre 2021 QJ – Quartier Jeunes, 6 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 06 décembre 2021 au samedi 11 décembre 2021 :

lundi

de 10h00 à 12h00

mercredi

de 17h00 à 18h00

samedi

de 14h00 à 16h00

samedi

de 13h00 à 17h00

mercredi

de 10h00 à 18h00

lundi

de 14h00 à 16h00

gratuit

Tu ne sais pas dans quel domaine t’orienter ? Le CIDJ et ses partenaires te font partir à la découverte des métiers et filières d’études pour travailler sur ton projet d’orientation ! Tu ne sais pas quel métier faire plus tard ? Que tu sois collégien.n.e, lycén.n.e ou étudiant.e, cela est normal de ne pas savoir exactement ce que tu veux faire plus tard. Pour t’aider dans ta réflexion, il est essentiel de te faire une idée des métiers qui existent, en partant à la découverte des métiers, secteurs d’activités et études. Le CIDJ et ses partenaires sont là pour t’aider à : identifier des domaines d’activité qui pourraient t’intéresser,

connaître les études et les formations existantes,

découvrir les compétences d’un métier et les tester en participant à des démo et ateliers pratiques. Le CIDJ t’accompagne dans ton projet d’orientation et t’aide à trouver ta voie ! Choisis ci-dessous les différents événements auxquels tu souhaites participer. Inscris-toi en cliquant sur les boutons d’inscription prévus. Ateliers Découverte métiers Lundi 6 décembre, de 10h à 12h ou de 14h à 16h, au CIDJ Découvre des secteurs et des métiers tout en travaillant sur ton projet d’orientation avec un.e conseiller.e du CIDJ ! Inscris-toi avec ta classe en envoyant un mail à groupes@cidj.com. Forum Rencontre avec les universités Mercredi 8 décembre, de 10h à 18h, au CIDJ

Rencontre les universités parisiennes pour découvrir les filières d’études (droit, STAPS, psychologie…), les métiers, débouchés, modalités d’accès, critères de sélection, mais aussi la diversité des parcours de formation. Inscris-toi pour y participer en individuel. Inscris-toi avec ta classe en envoyant un mail à rencontresducidj@cidj.com Webinaire venir étudier en France Mercredi 8 décembre, de 17h à 18h, à distance On t’invite à un webinaire pour t’aider à trouver une formation dans le supérieur en France. Au programme : conseils pour candidater, information sur les procédures administratives (carte de séjour, visa…) et réponses à tes questions. Inscris-toi pour suivre le live ! Ateliers Initiation aux métiers du numérique et du jeu vidéo Samedi 11 décembre, de 13h à 17h, au CIDJ Tournoi de jeu vidéo Overwatch, atelier codage, initiation à la création de jeux, exposition sur les femmes & le numérique, jeux connectés… Inscris-toi aux différentes animations pour tester tes compétences en numérique ! Webinaire métiers du numérique et du jeu vidéo Samedi 11 décembre, de 14h à 16h, à distance

Nombreux et variés, les métiers du numérique sont en constante évolution. Les employeurs sont donc toujours à la recherche de nouveaux talents. Pendant 2 heures, des professionnels du SNJV et des représentants d’organismes de formation te présenteront les les cursus et orientations possibles dans ce secteur en pleine expansion. Inscris-toi pour y participer Café des parents, l’orientation après le bac Samedi 11 décembre, de 14h à 16h, au CIDJ Parents, le CIDJ vous invite à prendre un café et échanger autour du projet d’orientation de vos enfants après le bac, et vous donner des clés pour les accompagner sereinement dans leurs choix d’études après le bac. Inscrivez-vous pour y participer. QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre Paris 75001 Contact : ttps://www.cidj.com/agenda/semaine-de-l-orientation-du-6-au-11-decembre-2021 Atelier

Date complète :

2021-12-06T10:00:00+01:00_2021-12-06T12:00:00+01:00;2021-12-06T14:00:00+01:00_2021-12-06T16:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T18:00:00+01:00;2021-12-08T17:00:00+01:00_2021-12-08T18:00:00+01:00;2021-12-11T13:00:00+01:00_2021-12-11T17:00:00+01:00;2021-12-11T14:00:00+01:00_2021-12-11T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu QJ - Quartier Jeunes Adresse 4, place du Louvre Ville Paris lieuville QJ - Quartier Jeunes Paris