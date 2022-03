La Semaine de l’orientation – du 14 au 19 mars 2022 Catégorie d’évènement: île de France

La Semaine de l’orientation – du 14 au 19 mars 2022, 14 mars 2022, . Date et horaire exacts : Du lundi 14 mars 2022 au samedi 19 mars 2022 :

gratuit

Besoin d’aide pour construire votre projet professionnel ou d’études ? Ateliers, hackathon, webinaires, rencontres avec des professionnels, le CIDJ invite collégiens, lycéens, étudiants, ainsi que leurs parents et professeurs à sa Semaine de l’orientation du 14 au 19 mars, dans le cadre du 2ème Printemps de l’orientation de la Région Île-de-France. Au programme du 14 au 19 mars : Pour les groupes-classes de collège et de lycée • Ateliers découverte des métiers : Du mardi 15 au vendredi 18 mars, de 10h à 12h, au CIDJ • Hackathon, 6h pour entreprendre Mardi 15 mars, au CIDJ Pour les collégiens et leur entourage • Webinaire S’orienter après la 3ème Mercredi 16 mars, de 17h à 18h, en ligne Pour tous les jeunes, élèves, étudiants… • Rencontres Ambassadeurs métiers inspirants Samedi 19 mars, de 13h à 17h, en ligne Avec Sport dans la Ville, pars à la découverte de 5 secteurs d’activité : sport, numérique, hôtellerie-restauration, ressources humaines, comptabilité/finance, marketing, communication… Contact : https://www.cidj.com/agenda/semaine-de-l-orientation-du-14-au-19-mars-2022 https://www.facebook.com/search/top?q=cidj https://twitter.com/Le_CIDJ Date complète : CIDJ

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

La Semaine de l’orientation – du 14 au 19 mars 2022 2022-03-14 was last modified: by La Semaine de l’orientation – du 14 au 19 mars 2022 14 mars 2022

Paris