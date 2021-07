Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 49320, Brissac-Loire-Aubance LA SEMAINE DE L’ODYSSÉE DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: 49320

LA SEMAINE DE L'ODYSSÉE DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE 2021-07-25 – 2021-07-25 Rendez-vous parking derrière l'église Prieuré de St-Rémy-la-Varenne

Brissac Loire Aubance 49320

Brissac Loire Aubance 49320 Profitez d’une immersion totale dans les Espaces Naturels Sensibles à destination de toute la famille ! Le spectacle :

dimanche 25 juillet à 16h : Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d’Odyssée à la recherche d’une espèce extraordinaire en voie…d’apparition! Un spectacle en déambulation, humoristique et musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. Quatre matinées pour prolonger les découvertes :

