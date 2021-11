La Semaine de l’Étudiant à Figeac Figeac, 30 octobre 2021, Figeac.

La Semaine de l’Étudiant à Figeac Figeac

2021-10-30 09:00:00 – 2021-10-30 23:00:00

Figeac 46100

EUR EXPOSITION / Le Bateau Ivre…et cetera

Tous les jours sauf lundi de 14h à 17h30, Musée Champollion – Les Ecritures du Monde

Visite guidée le 5 novembre à 15h

A l’occasion des 150 ans du Bateau ivre, poème-phare d’Arthur Rimbaud, 25 quatrains du poème ont été interprétés en 25 langues et dialectes. Ces traductions sont ensuite devenues des supports pour la création d’œuvres sous forme de livres, d’estampes et de tableaux qui sont présentés dans le musée pour un hommage polyphonique naviguant sur le support de la création contemporaine.

EXPOSITION / Espace Patrimoine, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

Ouvert du 1er au 7 novembre, tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h Espace Patrimoine, Hôtel de Ville de Figeac, 5 rue de Colomb.

Maquettes, films, plans, frises chronologiques, vous plongent dans l’histoire de Figeac et vous permettent de comprendre les grandes richesses de son patrimoine.

Entrée gratuite. Hôtel de Ville de Figeac, 5 rue de Colomb.

EXPOSITION / Charles Boyer, de Figeac à Hollywood

Ouvert du 1er au 7 novembre, tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h Espace Patrimoine, Hôtel de Ville de Figeac, 5 rue de Colomb.

Cette exposition temporaire retrace la carrière exceptionnelle du comédien Charles Boyer (1899-1978) qui, de sa ville natale de Figeac, a connu une très riche carrière au cinéma, jusqu’à devenir l’un des plus grands acteurs français reconnu à Hollywood dans les années 1930 et 1940.

CONCERT / Feu! Chatterton

Mardi 9 novembre à 20h30

Espace François-Mitterrand, Figeac

CONCERT / Heureux qui comme … les concerts de l’Auditorium

Vendredi 12 Novembre 2021 à 20h30

Auditorium de l’école de musique de Figeac, Cour du Puy, 2 rue Victor Delbos

CINEMA / Le Mois du doc, c’est pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde !

ATELIER / Numérique

Vendredi 26 novembre à 14h Médiathèque l’Astrolabe, Figeac

EXPOSITION / Arts de l’Islam. Un passé pour un présent

Annexe du Musée Champollion – Les Écritures du Monde Tous les jours sauf lundi de 14h à 17h30

Visites guidées les 21 et 28 novembre à 15h

SPECTACLES / Migrant’scène, un nouveau regard sur les migrations

Le Grand-Figeac et la Ville de Figeac fêtent leurs étudiants ! Spectacles, cinéma, expositions en accès gratuit… Pendant près d’un mois nous invitons les étudiants à gouter la vitalité culturelle de leur territoire d’accueil !

Accès gratuit pour les étudiants sur réservation préalable à l’Astrolabe – Grand-Figeac

astrolabe@grand-figeac.fr +33 5 65 34 24 78

