**Les villes de Talence, Gradignan et Villenave d’Ornon, en partenariat avec les acteurs locaux, organisent la semaine de l’emploi.** Ateliers de coaching et Job dating Cette initiative vise à faciliter la mise en relation entre demandeurs d’emploi et employeurs et permet de trouver des leviers d’accompagnement pour nos concitoyens en recherche d’emploi. Plus de 70 entreprises sont représentées : BTP, commerce, restauration, services à la personne, industrie, agroalimentaire, entretien, sécurité, logistique… Et des centaines d’offres d’emploi. **Au programme de cette semaine :** – Lundi 22 à la Salle Jacques-Brel de Villenave d’Ornon Ateliers de préparation aux entretiens avec les partenaire – Mardi 23 au Domaine Jacques-Brel de Villenave d’Ornon Job dating Commerce et restauration – Mercredi 24 à la Salle François-Mauriac de Talence Job dating Santé et aide à la personne (Animation et garde d’enfant possible encadrée par les services de la ville) – Jeudi 25 à la Salle du Solarium de Gadignan Job dating Bâtiment, logistique et autre.

