La semaine de la petite enfance Meilhan, lundi 18 mars 2024.

La semaine de la petite enfance Meilhan Landes

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, ce sont des ateliers, installations et événements en trio parents-enfants-professionnels et même quatuor avec les collectivités à travers toute la France, à l’occasion d’une Semaine spéciale, à hauteur des tout-petits.

Nous ne pouvions pas passer à coté !

Toute l’équipe de la bibliothèque se mobilise pour proposer plusieurs ateliers tout au long de la semaine, pour les plus jeunes accueillis chez une assistante maternelle ou à la MAM, pour les petits à l’ALSH ainsi que les familles qui souhaitent venir À Vol d’Histoires. .

164 Rue Félix Robert

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine biblio.meilhan@orange.fr

