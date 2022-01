LA SEMAINE DE LA MIELLERIE CHEZ FAMILLE MARY Sèvremoine, 29 janvier 2022, Sèvremoine.

LA SEMAINE DE LA MIELLERIE CHEZ FAMILLE MARY Sèvremoine

2022-01-29 – 2022-01-30

Sèvremoine Maine-et-Loire

Amateurs de trésors de la ruche (Miel – Gelée Royale – Propolis – Pollen) ou simples curieux, venez nous rendre visite au Moulin de Beau-Rivage (49) pour vivre une immersion en intérieur dans l’univers du miel et des abeilles au travers d’ateliers pédagogiques pour les petits et les grands !

De nombreuses animations sur place. Venez découvrir le monde fascinant des abeilles dans un cadre privilégié en pleine nature, et profitez de nombreuses activités pour petits et grands :

– Espace jeu chauffé pour les enfants : manège, fabrication de bougie à la cire d’abeille, concours de dessin et barbe à papa le premier samedi

– Maison de l’apiculteur : espace vidéo intéractif et découverte ludique du monde des abeilles

– Dresseur de ballons et balades en poney le premier samedi et dimanche après-midi

Pass sanitaire obligatoire pour entrer lors de l’événement.

Participez à La semaine de la Mieillerie pour faire des bonnes affaires et découvrir l’univers des abeilles chez Famille Mary.

laruchedemary@famillemary.fr +33 2 41 55 86 72 https://www.laruchedemary.fr/

