La semaine de la jeunesse By Terrador à Tonneins Tonneins, 13 mai 2022, Tonneins.

La semaine de la jeunesse By Terrador à Tonneins Tonneins

2022-05-13 – 2022-05-13

Tonneins Lot-et-Garonne

EUR La semaine de la jeunesse By Terrador à Tonneins. nLe 13 mai démarre une semaine entière dédiée aux jeunes, organisé par TERRADOR Jeunesse et dans le territoire TERRADOR Jeunesse. nAu programme à Tonneins: n- Soirée Parent(thèse): Au secours, mon enfant est un ado ! au Point Commun de Tonneins, le vendredi 13 mai à partir de 18h. n- Wakamono : À la découverte de la culture Japonaise, le mercredi 18 de 09h00 à 17h30 au Collège Germillac. n- Soirée Cinéma Manga La chance sourit à Madame Nikuko , le jeudi 19 mai à 20h30 au Cinéma Rex. n- Et des rencontres un peu partout pour découvrir des métiers et des formations. Avec forcément le domaine qui vous intéresse ! Au choix : Sport, Défense & Sécurité, Restauration (service & cuisine), Social/Médico-social/Santé/Aide à domicile) et tout un tas d’autres réjouissances à découvrir dans le programme complet.

La semaine de la jeunesse By Terrador à Tonneins

+33 5 53 89 31 63

La semaine de la jeunesse By Terrador à Tonneins. nLe 13 mai démarre une semaine entière dédiée aux jeunes, organisé par TERRADOR Jeunesse et dans le territoire TERRADOR Jeunesse. nAu programme à Tonneins: n- Soirée Parent(thèse): Au secours, mon enfant est un ado ! au Point Commun de Tonneins, le vendredi 13 mai à partir de 18h. n- Wakamono : À la découverte de la culture Japonaise, le mercredi 18 de 09h00 à 17h30 au Collège Germillac. n- Soirée Cinéma Manga La chance sourit à Madame Nikuko , le jeudi 19 mai à 20h30 au Cinéma Rex. n- Et des rencontres un peu partout pour découvrir des métiers et des formations. Avec forcément le domaine qui vous intéresse ! Au choix : Sport, Défense & Sécurité, Restauration (service & cuisine), Social/Médico-social/Santé/Aide à domicile) et tout un tas d’autres réjouissances à découvrir dans le programme complet.

Val de Garonne Aglomération

Tonneins

dernière mise à jour : 2022-05-13 par