La Semaine de la Jeunesse avec le BIJ de Marmande Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

La Semaine de la Jeunesse avec le BIJ de Marmande Marmande, 14 mai 2022, Marmande. La Semaine de la Jeunesse avec le BIJ de Marmande Bureau Information Jeunesse 3 Rue de l’Observance Marmande

2022-05-14 – 2022-05-14 Bureau Information Jeunesse 3 Rue de l’Observance

Marmande Lot-et-Garonne EUR 3.5 3.5 Du 13 au 20 mai, Terrador Jeunesse animera sa première semaine de la jeunesse sur le territoire !

– Il y aura 3 temps forts proposés par le BIJ et l’Espace Jeunes à Marmande (14, 15 et 17 mai) + d’infos au BIJ: 05.53.93.46.49

Le samedi 14 mai: “Jeunesse en fête”

– Vous avez un talent, une passion (musicien.n.es/humoristes/slammeur.se.s, danseur.se.s, …), venez participer à la scène ouverte.

– Si vous souhaitez participer à celle-ci, merci de vous inscrire auprès de Sabrina de la Rock School : sabrina@rockschool-marmande.com ou 07 66 78 09 50

– Programme détaillé à télécharger !

– Inscriptions Obligatoires.

#jeunesse #marmande #bijmarmande #fete Du 13 au 20 mai, Terrador Jeunesse animera sa première semaine de la jeunesse sur le territoire !

Il y aura 3 temps forts proposés par le BIJ et l’Espace Jeunes à Marmande (14, 15 et 17 mai) Du 13 au 20 mai, Terrador Jeunesse animera sa première semaine de la jeunesse sur le territoire !

– Il y aura 3 temps forts proposés par le BIJ et l’Espace Jeunes à Marmande (14, 15 et 17 mai) + d’infos au BIJ: 05.53.93.46.49

Le samedi 14 mai: “Jeunesse en fête”

– Vous avez un talent, une passion (musicien.n.es/humoristes/slammeur.se.s, danseur.se.s, …), venez participer à la scène ouverte.

– Si vous souhaitez participer à celle-ci, merci de vous inscrire auprès de Sabrina de la Rock School : sabrina@rockschool-marmande.com ou 07 66 78 09 50

– Programme détaillé à télécharger !

– Inscriptions Obligatoires.

#jeunesse #marmande #bijmarmande #fete BIJ Marmande

Bureau Information Jeunesse 3 Rue de l’Observance Marmande

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Bureau Information Jeunesse 3 Rue de l'Observance Ville Marmande lieuville Bureau Information Jeunesse 3 Rue de l'Observance Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

La Semaine de la Jeunesse avec le BIJ de Marmande Marmande 2022-05-14 was last modified: by La Semaine de la Jeunesse avec le BIJ de Marmande Marmande Marmande 14 mai 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne