La semaine de la Grande Bricole La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Lille.

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie

En lien avec de nombreux partenaires intervenant toute l’année, à la Fabrique du Sud, celle-ci vous propose tous les jours des ateliers entre 10h et 12h et entre 14h et 16h : – Ateliers bricolage et jardinage – Fabrication de meubles et objets en bois – Vente solidaire de vêtements – Couture

Gratuit

La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l'Asie, Lille



2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T16:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T16:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T16:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T16:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T16:00:00