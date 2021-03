La Nouvelle-Orléans Alliance française de la Nouvelle-Orléans La Nouvelle-Orléans La Semaine de la Francophonie Alliance française de la Nouvelle-Orléans La Nouvelle-Orléans Catégorie d’évènement: La Nouvelle-Orléans

L’Alliance française de la Nouvelle-Orléans célèbre la diversité des expressions artistiques et culturelles francophones, qui s’exprime par le cinéma, la littérature, les idées comme lors de la soirée Pitch ta thèse, le conte, la musique ! En ligne ou en chair et en os, on vous propose de se retrouver, de parler en français, de mesurer ensemble l’incroyable diversité de la francophonie. **>** [**Voir le programme**](https://www.af-neworleans.org/media/website_pages/culture-and-events/la-semaine-de-la-francophonie/Semaine-de-la-Francophonie-Program-w-links-(1).pdf) La Semaine de la Francophonie à la Nouvelle-Orléans Alliance française de la Nouvelle-Orléans 1519 Jackson Avenue, Nouvelle-Orléans La Nouvelle-Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T08:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T08:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T08:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T08:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: La Nouvelle-Orléans Autres Lieu Alliance française de la Nouvelle-Orléans Adresse 1519 Jackson Avenue, Nouvelle-Orléans Ville La Nouvelle-Orléans