La semaine de la forme / Santé + Sport MAISON ORANGE Drancy, Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

La semaine de la forme / Santé + Sport
du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre à MAISON ORANGE

du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre à MAISON ORANGE

### Durant 5 jours / les Matins : duree 1h30 ### Animer des ateliers liés à l’équilibre alimentaire sous forme ludique ( abaque de reigner Nutri-score Prévention) etc.. ### Les après midi/ durée 2h ### Evaluation individuelle des participants sous forme d’exercices physique allant de 5 à 10mn . Atelier d’activités physiques. ——————————

Entrée libre sur inscription gratuit

5 Journées d’ateliers/ alimentation nutrition en matinée et test d’évaluation physique et activité physique l’après midi MAISON ORANGE 21 rue Fernand PENA 93700 drancy Drancy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T12:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T16:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T12:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T16:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T12:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T16:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T12:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T16:00:00

