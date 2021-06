Les Esterets du Lac Loisirs et Fêtes - Les Esterets du Lac, Var La semaine de la forme Loisirs et Fêtes – Les Esterets du Lac Catégories d’évènement: Les Esterets du Lac

du lundi 4 octobre au samedi 9 octobre à Loisirs et Fêtes –

Favoriser la découverte des activités sportives et de leurs impact sur la santé. Venez Tester votre forme, ou venez assister à un cours d’initiation pendant la semaine de la Forme.

entrée libre, sur inscription

Découverte des bienfaits du sport dans la vie quotidienne afin d’améliorer sa forme Loisirs et Fêtes – Mairie annexe des Esterets du Lac – 83440 MONTAUROUX Les Esterets du Lac Var

2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T11:00:00;2021-10-04T18:00:00 2021-10-04T19:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T11:00:00;2021-10-05T18:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-06T08:00:00 2021-10-06T08:11:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T10:30:00;2021-10-06T10:30:00 2021-10-06T11:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T17:00:00

