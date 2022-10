La semaine de la démocratie locale du 11e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

À l’occasion de la semaine européenne de la démocratie locale, les collectivités locales proposent des événements pour promouvoir et renforcer la participation citoyenne au niveau local. Du 18 au 22 octobre, la Mairie du 11e vous réserve une programmation éclectique : ateliers, événements, débats, théâtre forum, table ronde… Exposition » 20 ans ! » des Conseils de quartier Depuis la loi Vaillant qui institut la création des Conseils de Quartier, plus d’une centaine de projets destinés à améliorer la vie de toutes et tous ont été menés par les cinq Conseils de Quartier du 11e ! Pour les 20 ans de leur création, la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e vous propose de découvrir une exposition rétrospective des projets réalisés au cours de ces dernières années. Quand ? Du mardi 18 au samedi 22 octobre Où ? Maison de la Vie associative et citoyenne au 8, rue du Général Renault Entrée libre sur les horaires d’ouverture Atelier pour les petits écocitoyens avec l’association Les Contes du Vivant Participez à un goûter d’écoute suivi d’une discussion et d’un atelier artistique animé par l’association Les Contes du Vivant. Parents et enfants réaliseront un dessin à quatre mains et assisteront à une sacrée métamorphose… Quand ? Mercredi 19 octobre de 16h à 17h30 Où ? Maison de la Vie associative et citoyenne au 8, rue du Général Renault Ouverts aux enfants entre 3 et 6 ans, sur inscription :

democratielocale11@paris.fr Atelier de concertation dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme Atelier annulé Donnez votre avis et échangez ensemble sur votre vision de la ville de demain ! Quand ? Jeudi 20 octobre de 14h à 16h Où ? Kiosque citoyen, esplanade Roger Linet Sans inscription Atelier de l’association « Inventons nos vies bas carbone » dans le cadre de la révision du Plan Climat Prenez part à un atelier pour inventer votre vie en accord avec les enjeux environnementaux visant la neutralité carbone Quand ? Vendredi 21 octobre, de 16h30 à 18h30 Où ? Maison de la Vie associative et citoyenne au 8, rue du Général Renault Sur inscription : democratielocale11@paris.fr Projection débat » Commune commune « L’expérience de démocratie participative de la commune de Saillans

Réalisé par Dorine Brun et Sarah Jacquet (2022) Aux élections municipales de 2014, dans la commune drômoise de Saillans, une liste citoyenne est élue sur un projet de démocratie participative. L’espoir suscité par cette « République de Saillans » est immense. Cinq ans plus tard, alors que les futures élections approchent, le village se réunit pour tirer un premier bilan de cette expérimentation politique. Quand ? Vendredi 21 octobre à 19h Où ? La Trockette Café-Atelier au 125, rue du Chemin Vert En présence de Dorine Brun, co-réalisatrice

Sur inscription : democratielocale11@paris.fr Carte blanche à la démocratie locale Au programme, samedi 22 octobre : 14h – 16h : Village de la démocratie locale À la recherche d’une mission bénévole ?

Atelier Théâtre-Forum autour de la démocratie avec la compagnie LAPS (places limitées. Sur inscription à democratielocale11@paris.fr)

Atelier vidéo » Et toi, elle est comment ta démocratie ? » avec Culture Autrement

Atelier portage de paroles avec Ressources Alternatives

Atelier Budget Participatif 2023 » Viens proposer une

idée pour ton quartier ! «

Atelier Arbre à souhaits avec les Volontaires de Paris

Concertation Plan Local d’Urbanisme

Concertation Plan Climat

Stand » Des idées pour la démocratie participative «

Stands instances de démocratie locale du 11e : Conseils

de quartier, Conseil Citoyen, Conseil des enfants… 16h – 18h : Table-ronde autour de la démocratie

participative 18h : Vernissage de l’exposition des Conseils de quartier » 20 ans ! » et pot convivial Quand ? Samedi 22 octobre de 14h à 19h Où ? Dans et devant la Maison de la Vie associative et citoyenne Sans inscription Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 Paris Contact :

