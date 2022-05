La semaine culturelle européenne au collège Frania Eisenbach Haverland de Menucourt dans le Val d’Oise Collège de Menucourt Menucourt Catégories d’évènement: Menucourt

du lundi 9 mai au vendredi 13 mai

C’est une semaine où 25 collégiens membres du club « éco-solidaire » du collège de Menucourt participeront à différentes sessions de sensibilisation à la culture des pays européens avec la réalisation de recettes européennes lors d’ateliers cuisines. A cela s’ajouteront les thématiques de la pollution et du recyclage au sein de l’Union Européenne qui seront abordées à l’occasion d’ateliers découvertes. En plus de ces actions, le CIED95 (Centre Information Europe Direct du Val d’Oise) interviendra le vendredi 13 mai auprès de ces collégiens afin de : – promouvoir la mobilité européenne pour les collégiens en les informant sur les opportunités de correspondance à l’étranger, de séjours linguistiques en Europe, d’étude à l’étranger notamment dans le cadre du programme Erasmus etc ; – organiser une session de jeux TimeLine sur l’histoire de l’Europe ainsi qu’un jeux interactif sur les capitales et drapeaux européens – livrer le témoignage d’une intervenante volontaire du CIED qui fera part de son expérience de mobilité européenne. Enfin, des menus européens seront proposés à la cantine de ce collège mais aussi dans l’ensemble des autres cantines des collèges valdoisiens. Il s’agira de donner l’opportunité aux collégiens du Val d’Oise de déguster des spécialités de nos pays voisins. Le collège Frania Eisenbach Haverland de Menucourt situé dans le Val d’Oise a eu l’initiative d’organiser une semaine thématique européenne afin de sensibiliser ses élèves aux thématiques de l’UE Collège de Menucourt 13 rue Bernard Astruc 95180 MENUCOURT Menucourt Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T09:30:00 2022-05-09T17:30:00;2022-05-10T09:30:00 2022-05-10T17:30:00;2022-05-11T09:30:00 2022-05-11T17:30:00;2022-05-12T09:30:00 2022-05-12T17:30:00;2022-05-13T09:30:00 2022-05-13T17:30:00

