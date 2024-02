La semaine culottée Le Blanc, mercredi 6 mars 2024.

La semaine culottée Le Blanc Indre

La semaine culottée festival féministe !

Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et sous l’impulsion de Carte Blanche, plusieurs structures blancoises se sont réunies pour organiser une semaine de festivités autour des thématiques du genre, du féminisme, de l’égalité femmes/hommes, de la précarité liée au genre…La semaine se déroule du 6 au 14 mars et est articulée autour de différents évènements et animations : conférences, ciné-débats, expositions, concerts, médiation scolaire, ateliers… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-14

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire carteblanche36@orange.fr

L’événement La semaine culottée Le Blanc a été mis à jour le 2024-02-26 par Destination Brenne