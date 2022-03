La semaine contre le racisme et l’antisémitisme Gare Numérique du Val de Sambre, 21 mars 2022, Jeumont.

La semaine contre le racisme et l’antisémitisme

du lundi 21 mars au lundi 28 mars à Gare Numérique du Val de Sambre

La Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS) participe à la semaine d’éducation sur le racisme et l’antisémitisme de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT). Cette semaine valorise les engagements de l’ensemble des institutions et de leurs partenaires en faveur des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Dans ce cadre, des animations seront proposées par la CAMVS entre le 21 mars et le 1er avril. Vous trouverez en P.J., le programme détaillé de l’évènement. Nous vous invitons notamment à participer aux deux temps forts : • Vernissage de l’exposition « Y’A PAS BON LES CLICHÉS » de l’association Remembeur le 21 mars de 18h00 à 20h00 à la gare numérique de Jeumont Avec l’humour comme fil conducteur, les 25 affiches de l’exposition « Y’A PAS BON LES CLICHÉS » posent un regard inédit sur notre société et le vivre ensemble. Œuvres graphiques, aux slogans publicitaires détournés, les affiches permettent de mieux connaître et comprendre la construction des stéréotypes. Informations sur l’exposition : [https://remembeur.com/ya-pas-bon-cliches](https://remembeur.com/ya-pas-bon-cliches) Visite libre de l’expo du mardi 22 mars au jeudi 24 mars : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 et du mardi 29 mars au jeudi 31 mars : 9h00-12h00 et 14h00-17h00. • Conférence de Julien Talpin, directeur de recherche en science politique, autour de son livre « Enquête dans les quartiers populaires, L’épreuve de la discrimination » le 28 mars de 18h à 20h à la gare numérique de Jeumont. À partir d’une enquête inédite dans plusieurs quartiers populaires en France et en Amérique du Nord, ce livre démontre les conséquences du déni de reconnaissance qui entoure les discriminations : dépression, exil, repli sur soi… L’expérience des discriminations peut aussi nourrir des compétences et savoir-faire nouveaux, développer la capacité à agir des habitants des quartiers populaires Vous trouvez en PJ les supports de communication de ces deux évènements. Pour des renseignements sur l’évènement vous pouvez contacter le service politique de la ville de la CAMVS : 03 27 53 01 00 ou [politiquedelaville@amvs.fr](mailto:politiquedelaville@amvs.fr)

Gratuit

La Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre participe à la semaine afin de valoriser ses engagements en faveur des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité

Gare Numérique du Val de Sambre Pl. de la Gare, 59460 Jeumont Jeumont Nord



