MialetMialet Mialet Mialet Gard, Mialet La Semaine Cévenole – Visite des hameaux cévenoles Mialet Mialet MialetMialet Catégories d’évènement: Gard

Mialet

La Semaine Cévenole – Visite des hameaux cévenoles Mialet Mialet, 27 septembre 2021, MialetMialet. La Semaine Cévenole – Visite des hameaux cévenoles 2021-09-27 – 2021-09-27

Mialet Gard Mialet Mialet Gard Mialet La Semaine Cévenole c’est un vaste programme de spectacles et d’animations avec un grand week-end festif qui entraîne le public au cœur du Moyen Âge : défilés costumés, tournois de chevalerie, reconstitutions historiques, visites guidées de château-fort, mais aussi concerts, expos, films… ainsi qu’un spectacle pyrotechnique au Fort Vauban. Et pour ceux qui souhaitent vivre pleinement ces moments de l’intérieur, il est aussi possible de louer gratuitement son costume !Au cours de cette semaine de festivités, vous pourrez aussi participer à deux randonnées accompagnées sur les traces des camisards autour de Mialet. Ces 2 randonnées programmées dans le cadre de l’édition 2021 de la Semaine Cévenole “Visite des hameaux Cévenols” vallée des Camisards partiront de Mialet de 9h pour un retour vers 16h environ, le lundi 27 septembre et le vendredi 1er octobre pour 15 personnes maximum par randonnée.Les réservations se feront par le bureau d’information touristique d’Alès, elles sont gratuites pour le public. Prévoir un repas tiré du sac – Fiche technique de la randonnée : 14 Kms – 400 m de dénivelés positif*Infos pratiques:- Rendez-vous le 27 Septembre et le 01 Octobre 2021- Lieu de rendez-vous : à confirmer lors de votre inscription- Tarif : Gratuit- Inscription obligatoire auprès du Bureau d’Office de Tourisme d’Alès- Respect des mesures sanitaires en vigueur +33 4 66 52 32 15 Droits libres dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Mialet Autres Lieu Mialet Mialet Adresse Ville MialetMialet lieuville 44.12559#3.93626