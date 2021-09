Voingt Voingt Puy-de-Dôme, Voingt La Semaine Bleue – Visite guidée de l’exposition “Trésors lapidaires des Combrailles” Voingt Voingt Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

La Semaine Bleue – Visite guidée de l’exposition “Trésors lapidaires des Combrailles” Voingt, 5 octobre 2021, Voingt. La Semaine Bleue – Visite guidée de l’exposition “Trésors lapidaires des Combrailles” 2021-10-05 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-05 16:30:00 16:30:00

Voingt Puy-de-Dôme Voingt EUR A l’occasion de la Semaine Bleue, venez découvrir lors d’une visité guidée l’exposition temporaire de la MAC “Trésors lapidaires des Combrailles”, gratuite pour les personnes de plus de 60 ans. +33 4 73 33 17 64 dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Catégories d'évènement: Puy-de-Dôme, Voingt