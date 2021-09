Salles Salles Gironde, Salles La semaine bleue Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

La semaine bleue Salles, 4 octobre 2021, Salles. La semaine bleue 2021-10-04 – 2021-10-10 CCAS 11 allée du champ de foire

Salles Gironde Du 4 au 10 octobre, le CCAS de Salles en collaboration avec le Conseil des Sages organisent la semaine bleue dont le thème est ” Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire “.

Au programme :

– Découverte des bienfaits du miel ;

– Ateliers d’information : se déplacer autrement,

confort à domicile, sécuriser ses déplacements

– Conseils notariaux

– L’histoire de l’évolution de la politique forestière

dernière mise à jour : 2021-09-20

