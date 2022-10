La semaine Bleue Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

La semaine Bleue Moulins, 15 octobre 2022, Moulins. La semaine Bleue

Salle des fêtes place de Lattre de Tassigny Moulins Allier place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes

2022-10-15 – 2022-10-16

Allier On bouge à Moulins !

Sur le thème de la Mobilité.



Animations gratuites sur inscriptions pour les 60 ans et plus. pole.senior@ville-moulins.fr +33 4 70 48 51 78 http://www.moulins-tourisme.fr/ place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins

