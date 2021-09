La Semaine Bleue Mérignac, 2 octobre 2021, Mérignac.

La Semaine Bleue

du samedi 2 octobre au vendredi 8 octobre à Mérignac

### Forum des Aidants **Samedi 2 octobre de 10h à 16h à la Maison des associations** Le Samedi 2 octobre de 10h à 16h rendez-vous à la Maison des Associations pour le Forum des Aidants. Une journée pour s’informer et échanger sur les droits des aidants. _Entrée libre_ _Maison des associations avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac_ ### Lancement du conseil des aînés **Lundi 4 octobre de 14h à 16h30** au Mérignac Ciné * **Seniors en action de 14h à 16h30** Des films entrecoupés de témoignages, d’échanges et d’une intervention théâtrale de Mattéo. 8 mini films réalisés avec des Mérignacais en action, bien dans leur vie, bien dans leur ville ! _Sur inscription_ * **Lancement du Conseil des aînés** Grande première à Mérignac : nos aînés ont désormais un conseil pour _s’investir dans les projets municipaux et être force de propositions…_ _Sur inscription_ _Mérignac Ciné 6, place Charles-de-Gaulle 33700 Mérignac_ ### Journée Nationale des Aidants **Mercredi 6 octobre de 10h à 18h** au Relais des Aidants Une journée pour prendre soin de soi, pour se ressourcer en découvrant différents ateliers bien-être : automassage, arthérapie, sophrologie, réflexologie, méditation de pleine conscience, diététique, activités physiques adaptées. _Sur inscription_ _Relais des Aidants 29, rue Alphonse Daudet 33700 Mérignac_ ### Découverte de la Maison sport santé **Jeudi 7 octobre de 9h30 à 11h30** à la Maison sport santé Venez découvrir le fonctionnement et les activités de la Maison sport santé de Mérignac créée par la Ville de Mérignac et l’association. La Vie à Domicile-Maison de La Santé et des Aidants. _Sur inscription_ _Maison sport santé 412, avenue de Verdun 33700 Mérignac_ ### Mobil’aînés® **Vendredi 8 octobre de 14h à 17h** Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac C’est la fête ! Personnes âgées en rolateurs et personnes valides se retrouvent pour une marche intergénérationnelle, festive et active, qui sera suivie d’un spectacle et d’un goûter. Sur inscription — **Renseignements et inscriptions :** 05 56 55 66 55 ou 05 55 55 66 50 ou [ccas@merignac.com](mailto:ccas@merignac.com) — [Télécharger le programme au format PDF](http://www.merignac.com/sites/default/files/21-630-Tract%20A6-Semaine%20Bleue2021.pdf)

