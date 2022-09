LA SEMAINE BLEUE Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

LA SEMAINE BLEUE Mamers, 3 octobre 2022

2, rue de la Gare Cinéma Rex Mamers Sarthe

2022-10-03 – 2022-10-09

Cinéma Rex 2, rue de la Gare
Mamers

Mamers

Sarthe Mamers Des animations auront lieu dans tout le département de la Sarthe, voici le programme pour la ville de Mamers :

– Mercredi 5 octobre de 15h à 16h30 : Bal intergénérationnel à la salle des fêtes, place Carnot – Animation musicale par Serge Duval et les élêves de la classe d’accordéons de l’école de musique Maine Saosnois – Collation offerte par la section ASSP du Lycée de Perseigne et boissons offertes par le département.

– Jeudi 6 octobre à 14h : Diffusion du film « L’étudiante et Monsieur Henri » au cinéma Rex à Mamers – Infos au 02 43 97 59 39 Semaine nationale des retraités et personnes âgées +33 2 43 97 60 63 Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers

