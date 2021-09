Roques Le Moulin de Roques Haute-Garonne, Roques La Semaine Bleue : les aînés à l’honneur ! Le Moulin de Roques Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mardi 5 octobre au samedi 9 octobre à Le Moulin de Roques

**Mardi 5 octobre -** > De 10h à 11h30 : Atelier ‘‘équilibre prévention des chutes’’ animé par Midi Pyrénées Prévention **- Mercredi 6 octobre -** > De 14h30 à 16h : Atelier créatif du mercredi spécial enfants/grands-parents > De 16h à 18h : ‘‘Montre-moi à quoi tu joues’’ – Echanges de pratiques autour du jeu générationnel : belote pour les anciens et jeux vidéo pour les jeunes **- Jeudi 7 octobre -** > De 14h à 16h : ‘‘Bien vieillir chez soi’’ avec le programme ICOPE présenté par le Gérontopôle de Toulouse **- Vendredi 8 octobre -** > A 19h : Spectacle ‘‘IRI ou la Génération Z’’ sur le thème de l’isolement, suivi d’un pot de convivialité **- Samedi 9 octobre -** Après-midi intergénérationnelle > A 14h : Départ de la marche ‘‘Bleue’’ > Dès 14h30 : • Ateliers jeux pour tout âge • Atelier culinaire avec une diététicienne • Parcours de foot-golf • Diffusion de la vidéo des interviews des séniors réalisées par les enfants de l’ALAE • Pôle informations prévention séniors > 16h30 : Goûter de clôture **Une navette peut être mise à disposition sur demande** **Information et inscriptions au 05.61.72.83.15**

Gratuit

Afin de développer les liens intergénérationnels et de prévenir la dépendance des seniors, la ville se joint à l’évènement national de la Semaine Bleue. Le Moulin de Roques 14 avenue de la gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne

2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T19:00:00

