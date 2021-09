Balma Balma Balma, Haute-Garonne La Semaine bleue – Du 4 au 11 octobre Balma Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

La Semaine bleue – Du 4 au 11 octobre Balma, 4 octobre 2021, Balma. La Semaine bleue – Du 4 au 11 octobre

du lundi 4 octobre au lundi 11 octobre à Balma

Art floral, loto, astuce beauté, yoga, peinture, et cette année une nouveauté avec la présence d’une roue des cadeaux sur le marché … Et plein d’autres encore ! Retrouvez le programme complet en cliquant sur : [**La Semaine bleue**](https://mairie-balma.fr/wp-content/uploads/2021/08/SemaineBleue_Prog21_4.pdf). N’oubliez pas de vous inscrire pour participer aux activités (numéros de téléphone dans le programme). **Inscriptions à partir du 13 septembre.** La Ville de Balma donne rendez-vous à ses séniors, du 4 au 11 octobre, pour le retour de la Semaine bleue ! Balma Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Balma Adresse Balma Ville Balma lieuville Balma Balma