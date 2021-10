La ferte-saint-aubin Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin La Semaine Bleue, Conférence : Vivre chez soi le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

La conférence est intitulée : Comment vivre chez soi le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Les Aides liées aux maintien à domicile”. Pour y assister, le pass sanitaire est obligatoire. N’hésitez pas à assister à cette conférence qui vous donnera les clés pour vivre le plus longtemps possible chez vous! À l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées de France, la Maison des Actions Sociales et Solidaires organise une Conférence le 11 octobre 2021 à 14h à l’Esp… Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin Place de la Gare, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T18:00:00

